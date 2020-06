Monteforte, fa retromarcia e investe un 80enne L'anziano è in prognosi riservata

Incidente a Monteforte Irpino (AV): prognosi riservata per un 80enne del luogo.

È accaduto verso le 13, in via Molinelle. L'anziano, urtato accidentalmente da un'autovettura in manovra di retromarcia, cadeva rovinosamente a terra.

Allerrati dell'automobilista, sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'anziano all'ospedale "Moscati".