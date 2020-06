Covid Irpinia, sesto giorno consecutivo con zero casi positivi L'aggiornamento dell'Asl di Avellino

L’Asl di Avellino comunica che, su 59 tamponi analizzati dall’Aorn “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di ricerche genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall’ospedale “Cotugno” di Napoli non risultano nuovi casi

positivi al Covid-19. E' il sesto giorno consecutivo che l'Irpinia non registra nuovi casi.

Tra domani e dopo domani intanto saranno eseguiti i tamponi di verifica ai 60 positivi e relativi contatti ad Ariano Irpino, dopo lo screening dei giorni scorsi effettuato nella città del tricolle. E' infondata la notizia riportata ieri da un organo di stampa circa il risultato negativo dei tamponi. Non corrisponde a verità in quanto le operazioni dovranno ancora avvenire e tutte le persone in isolamento sono tuttora in attesa.

Nei prossimi giorni a Campo Genova ad Avellino partirà l'operazione scuola sicura, al via le attività di prevenzione riservate a tutti i docenti della provincia di Avellino.