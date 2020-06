Cassonetti in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il peggio Rapido intervento ad Ariano Irpino, in località Gaudiciello

I bidoni nascosti a Renzi il giorno della famosa tappa lampo e sfuggente alla Stazione di Ariano Irpino e trasferiti da allora a Gaudiciello, alle spalle della ferrovia continuano a far parlare di se. Un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento arianese, lungo la strada che porta alla 90 bis.

Quattro cassonetti sono andati in fiamme, due distrutti completamente e gli altri danneggiati. Se non fosse stato per il rapido intervento dei caschi rossi, sarebbero andati tutti in fumo.

Si tratta dell'ennesimo episodio del genere, qui come in altre zone della città. Un vero e proprio scempio in questa zona, più volte denunciato dagli stessi residenti, anche attraverso iniziative clamorose, come la protesta dell'ambientalista Anselmo La Manna, qualche anno fa, quando da solo provò a dislocare altrove uno ad uno quei bidoni, in attesa di una collocazione diversa da parte del Comune, purtroppo mai avvenuta.

Una serata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Ariano, reduci da un altro intervento lungo la strada Panoramica, dopo essere stati allertati per un incendio di sterpaglie.