Ariano, schianto lungo la statale 90: paura per tre ragazzi Dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri

Abbatte una pietra miliare sul ciglio della strada e vola in una cunetta, capovolgendosi su se stessa fino a spezzare il cancelletto di un'abitazione. E' successo lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. A bordo di una ford fiesta, tre ragazzi, di cui due minorenni. Viaggiavano in direzione Camporeale, quando giunti in località Stratola, all'altezza della chiesa di San Michele Arcangelo, nei pressi del piazzale Turco, per cause in corso di accertamenti è avvenuto l'incidente. Una sola auto coinvolta.

Ai carabinieri è stata riferito che vi sarebbe stata una seconda vettura in transito ad ostacolare la circolazione stradale. Ma saranno i militari del nucleo radiomobile, della locale compagnia ad accertare la dinamica esatta.

Lamentavano dolori alla testa i tre occupanti l'autovettura. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 dalla sede centrale di via Maddalena ad Ariano e da Savignano Scalo, ma nessuno ha preferito farsi trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane.

Un tratto di strada quello in questione già di per se pericoloso e particolarmente trascurato. Basti vedere in che condizioni versano le cunette, con l'erbaccia che arriva sulla strada ormai ostruendo in qualche punto anche la visibilità.

Sul posto dopo essere stata allertata dal centro di sicurezza e ambiente è giunta la cooperativa sociale l'eccellente, per la pulizia del manto stradale reso viscido a causa della fuoriuscita di olio dalla vettura.