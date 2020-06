Picchiato durante la festa di Carnevale: 4 giovani denunciati Lo scorso 25 febbraio è stato aggredito con calci e pugni un 30enne di Castelfranci

“Lesioni personali aggravate”: è questo il reato di cui dovranno rispondere 4 giovani, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Castelfranci. I fatti risalgono allo scorso 25 febbraio quando, in occasione dell’evento carnevalesco organizzato nella palestra di un istituto scolastico di Paternopoli, per futili motivi, avrebbero aggredito e malmenato un trentenne di Castelfranci, colpendolo ripetutamente con calci e pugni, procurandogli lesioni giudicate con una decina di giorni di prognosi. L’attività d’indagine svolta dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo di immagini fotografiche, permetteva di risalire all’identificazione dei presunti responsabili: quattro giovani, più o meno ventenni, di cui tre di Grottaminarda ed uno di Mirabella Eclano.

Per i predetti è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento