Inquinamento degli impianti di depurazione: due denunce I controlli dei carabinieri forestali di Lacedonia

I carabinieri della stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di Illecita gestione di rifiuti. I militari e ersonale dell’Arpac di Avellino hanno effettuato un’ispezione ad un impianto di trattamento di reflui industriali e dei rifiuti liquidi, ubicato a Lacedonia.

Le verifiche hanno permesso di riscontrare la non conformità della qualità dello scarico ai limiti tabellari in relazione ai parametri alluminio e azoto nitrico, ed accertare l’inquinamento del corpo idrico ricettore, nonché violazioni in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti dal trattamento depurativo, con possibili danni o pericoli alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette.