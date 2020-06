In fiamme macchina sulla A16, paura per famiglia sannita E' accaduto dopo le 13

Momenti di paura subito dopo le 13 sulla Napoli-Bari. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 35,500, nel tratto in salita del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. La brutta avventura ha riguardato una famiglia di cinque persone originaria di Airola, in provincia di Benevento, che stava ritornando a casa da Napoli: per loro, oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.