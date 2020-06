Allarme pantera: nuovo avvistamento Le ricerche sono tuttora in corso

Ancora un avvistamento in Irpinia del probabile grosso felino: questa volta “la pantera nera” sarebbe stata avvistata nella tarda serata di ieri nei pressi del cimitero di Sant’Angelo a Scala. Ricevuta la notizia, sono immediatamente scattati gli accertamenti finalizzati a verificarne l’attendibilità. Le ricerche dei Carabinieri nella zona del monte Partenio sono tuttora in corso. Nei giorni scorsi l'animale era stato avvistato a Summonte dove sono scattati sofisticati controlli con i droni e installate trappole per catturarlo.