Chiodi sulla carreggiata contro i cercatori di funghi Indagano i carabinieri della Forestale di Monteforte

Chiodi gettati sulla carreggiata probabilmente per scoraggiare i cercatori di funghi. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino circa il rinvenimento di una decina di chiodi a cinque punte, sparsi da ignoti sulla strada comunale che conduce alle pendici del Monte di Arciano, meta privilegiata per gli estimatori dei porcini.