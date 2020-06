Compra depuratore d'aria sul web, paga e il venditore sparisce Truffato un 70enne di Montefalcione. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso

Ancora una truffa online messa a segno in Irpinia. Vittima un 70enne di Montefalcione che, in cerca di un buon affare, è stato attratto da un annuncio per la vendita di un depuratore d’aria, pubblicato su un noto sito internet: considerato l’ottimo prezzo, ha effettuato subito il pagamento di circa 200 euro. Ma, ricevuta la somma richiesta, il fittizio venditore non ha provveduto alla spedizione dell’articolo, pretendendo un ulteriore bonifico di 390 euro: non ottenendolo, ha comunicato al malcapitato che nei suoi confronti era già stato emesso un mandato di arresto. Solo a questo punto l’anziano non esitava a sporgere denuncia ai carabinieri della Stazione di Montefalcione che avviavano le indagini finalizzate all’identificazione del responsabile.