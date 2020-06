Penitenziaria, prosegue astensione dalla Mensa del Carcere A comunicarlo l'Osapp dopo i gravi fatti di Santa Maria Capua Vetere

Prosegue l'astensione facoltativa dalla Mensa Obbligatoria di Servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino per solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere., dopo i tragici eventi dei giorni scorsi e i gravi fatti verificatosi nella giornata di ieri. A comunicarlo in una nota il segretario provinciale Osapp di Avellino Ettore Sommariva.