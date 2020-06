Cavalli senza passaporto, sequestro in azienda a Bisaccia I controlli dei carabinieri Forestali di Lacedonia insieme al Nipaf di Avellino

I carabinieri della stazione Forestale di Volturara Irpina, insieme ai colleghi di Lacedonia e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo di Avellino, all’esito di controlli per la tutela degli animali e l’igiene urbana veterinaria, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 9mila euro a carico del titolare di un’azienda di Bisaccia, dove è stata accertata la presenza di 7 cavalli di razza “Murgese” privi di identificazione elettronica e di passaporto. Inoltre, da una verifica documentale, sarebbe emersa la mancanza del registro di carico e scarico equini e del registro dei trattamenti terapeutici degli animali. Per tali motivi, i militari hanno sequestrato i capi di bestiame.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno denunciato un uomo che,a Mercogliano, aveva proceduto all’allargamento di una strada in terra battuta al fine di poter effettuare più agevolmente lo sgombero dei prodotti legnosi.

Nel corso delle verifiche è emerso altresì cheaveva interessato al taglio anche delle aree non indicate nella comunicazione all’Ente delegato regionale, per questo nei suoi confronti è scattata anche la prevista sanzione amministrativa nonché la denuncia per il taglio in area boscata in assenza di autorizzazione.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina, hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Nello specifico, l’accesso ad una ditta di Ariano Irpino dedita allo stoccaggio di cereali, ha permesso di accertare nelle immediate vicinanze dei silos contenenti grano, la presenza di 2 cassoni scarrabili, contenenti complessivamente circa 38 metri cubi di rifiuti pericolosi costituiti da componentistica e parti meccaniche di autoveicoli, in assenza di autorizzazione. I due cassoni sono stati sottoposti a sequestro.