Incidente sul lavoro: grave un 54enne L'uomo è ricoverato al "Criscuoli"

Incidente sul lavoro: operaio ricoverato in ospedale con trauma cranico. È accaduto intorno alle 13 presso la chiesa San Michele Arcangelo, interessata da lavori di ristrutturazione, durante lo smontaggio di un’impalcatura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale sanitario del 118 che ha trasportato il 54enne all’ospedale "Criscuoli" di Sant’Angelo dei Lombardi. Indagini in corso da parte dei militari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.