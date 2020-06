Treno travolge un'auto: 64enne grave in ospedale E' accaduto nel pomeriggio al passaggio a livello di Avella

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 17.15, sono intervenuti ad Avella, in via Tombe Romane, per un incidente ferroviario che ha visto coinvolto un treno della Circumvesuviana ed un'autovettura. Nel violento impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo un uomo di 64, anni originario di Avella. Estratto dalle lamiere contorte, è stato affidato ai sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale di Nola, per le cure del caso. L'intervento è ancora in corso.