Assalto al portavalori alle Poste di Valle: banda in fuga Indaga la polizia

Rapina davanti l'ufficio postale di Valle. E' accaduto poco prima delle otto di questa mattina. Il furgone portavalori della Cosmopol era giunto in via Ponticeli, nel rione Valle, per scaricare il plico del denaro, improvvisamente è stato circondato da una banda di rapinatori che, armati di fucile, hanno intimato gli agenti a consegnare loro il denaro. Dopo aver preso il bottino i malviventi sono fuggiti via a bordo di un furgone color rosso (foto nel riquadro) senza lasciar traccia. I due rapinatori sono giutni sotto il ponte che attraversa l'autostrada A16. E' qui che hanno abbandonato il loro mezzo, dopo averlo cosparso di cemenento, e sono Fuggiti. Molto probabilmente, ad attenderli sull'asse viario autostradale altri complici. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini. A segnalare la presenza del furgone il proprietario del terreno che ha chiamato i carabinieri.