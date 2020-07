Assalto al portavalori a rione Valle: 70mila euro il bottino Due rapinatori in fuga. Ritrovato il mezzo utilizzato per l'assalto

E’ di 70mila euro il bottino dei rapinatori che questa mattina sono entrati in azione in via Ponticelli a Valle. La squadra Mobile della questura di Avellino, coordinata dal vice questore Gianluca Aurilia, è sulle tracce dei due banditi che hanno assaltato il portavalori, portando via solo un plico col denaro. Il furgone della Cosmopol è arrivato davanti all’ufficio postale di Valle poco prima delle 8 di questa mattina, per scaricare il denaro.

Qui i malviventi, appostati in un furgone rosso, sono scesi dal mezzo con armi in pugno e hanno intimato i due agenti della vigilanza privata a consegnargli il denaro. Fortunatamente sono riusciti a portare via soltanto un plico. I due, dopo aver preso il bottino, sono arrivati sotto il cavalcavia dell'autostrada A16. E' qui che hanno abbandonato il loro mezzo, dopo averlo cosparso di cemeneto, e sono scappati. Molto probabilmente, ad attenderli sull'asse viario autostradale altri complici. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini. A segnalare la presenza del furgone il proprietario del terreno.