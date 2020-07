Sbanda con l'auto e finisce fuori strada, donna in ospedale E' accaduto a Conza della Campania, ferita una 56enne di Torella dei Lombardi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le12 di oggi, è intervenuta a Conza Della Campania, sulla SS 7, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto finita fuori strada. La donna alla guida di 56 anni, originaria di Torella Dei Lombardi, è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.