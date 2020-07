Paura per calcinacci in centro, intervengono i caschi rossi Transennata l'area a scopo precauzionale

Nel pomeriggio in azione sono entrati in azione i Vigili del Fuoco di Avellino che sono intervenuti in via Mancini, in centro città, per alcuni frontalini in cemento pericolanti dai balconi di un palazzo. I caschi rossi sono intervenuti con l'ausilio dell'autoscala e sono state rimosse tutte le parti pericolanti. Durante le operazioni è stata transennata a scopo precauzionale l'area sottostante con qualche ripercussione sul traffico cittadino.