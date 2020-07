Questura, Cutolo capo Gabinetto e Iannuzzi a Lauro Alla Digos arriva il dirigente Sullo, alla Sezione Volanti Petito

Cambio di guardia alla questura di Avellino. Nuovo incarico per i dirigenti di Digos e Volanti, rispettivamente i vice questori Francesco Cutolo ed Elio Iannuzzi.

Cutolo resterà in via Palatucci a capo dell’ufficio di Gabinetto, mentre il dirigente Iannuzzi andrà al comando del commissariato di Lauro.

Alla Digos arriverà il dirigente Vincenzo Sullo che fino ad oggi ha diretto il commissariato del Vallo Lauro. Mentre al comando della Sezione Volanti dovrebbe esserci (non ancora confermato) Mario Petito, investigatore già in forze alla Mobile di Avellino.

Sia Cutolo che Iannuzzi lasciano gli incarichi dopo anni di esperienza nella città di Avellino. Cutolo, nel corso della sua attività professionale ha saputo affrontare importanti eventi da quelli calcistici a quelli di stretta attualità ai casi di cronaca nera, ricordiamo la lotta di popolo di Ariano Irpino contro la discarica di Difesa Grande, nel 2004, ma anche l’emergenza neve nel 2012, con la lotta contro il tempo per restituire lo stadio alle partite di calcio. Sempre presente per evitare scontri allo stadio Partenio Lombardi a lui è toccato più volte di essere responsabile del servizio d’ordine pubblico in diversi eventi pubblici.

Anche il vice questore Elio Iannuzzi nel corso dei suoi anni di attività alla questura di via Palatucci, ha affrontato con grande professionalità fatti di cronaca delicati che hanno riguardato anche minorenni.

In prima linea per la lotta alla droga, ha contribuito a numerosi arresti e sgominato bande di insospettabili spacciatori.

Sempre presente a disciplinare la movida avellinese: Iannuzzi, dal 2011 alla guida della sezione Volanti, grande conoscitore del territorio, ha diretto importanti operazioni contro lo spaccio di stupefacenti che hanno riguardato anche giovani studenti. In prima linea anche contro i furti in appartamento, più volte è riuscito ad arrestare bande di truffatori e bloccare ladri provenienti dal napoletano. Sempre al fianco dei più deboli con la lotta al bullismo. Ora il suo primo incarico da dirigente di commissariato in una zona, come quella del Vallo Lauro. dove la criminalità non ha mai abbassato il tiro e dove le nuove leve cresciute dalla faida tra la faida del Cava e Graziano si fanno sentire.