In fiamme l'auto usata per l'assalto al portavalori La Q3 è stata data alle fiamme nel bosco di Sorbo Serpico

E’ stata incendiata dopo 4 giorni dall’assalto. E’ evidente che i rapinatori hanno voluto disfarsene di un indizio determinante, cercando di distruggere ogni traccia, ma non ci sono riusciti. L’Audi Q3, intercettata dagli investigatori grazie al numero di targa in seguito alla rapina al portavalori di rione Valle, è stata data alle fiamme in una zona montuosa di Sorbo Serpico. A segnalare le fiamme, questa notte, una giovane coppia che si era appartata nel bosco e ha notato il bagliore del fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Avellino e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, riuscendo però a salvare parte della targa ed è cosi che gli investigatori sono riusciti a risalire alla vettura dei rapinatori.

La macchina dovrebbe essere proprio quella utilizzata dalla banda che venerdì mattina ha rapinato il mezzo Cosmopol che stava scaricando plichi di denaro alle poste di Valle. La Q3 guidata da un complice, avrebbe atteso i rapinatori lungo l'autostrada A16, dopo che gli stessi hanno abbandonato un altro mezzo, il furgone rosso, sotto il cavalcavia dell’autostrada. E’ proprio qui che la targa sarebbe stata captata. Ma perché la vettura è stata data alle fiamme solo dopo 4 giorni? Probabilmente c’è un basista qui in Irpinia che ha collaborato alla rapina? Quesiti sui quali sta lavorando la polizia ed ora anche i carabinieri.