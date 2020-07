Choc a Calitri,comandante carabinieri trovato morto in caserma Il 52enne era al comando della stazione altirpina

E' stato trovato senza vita il comandante dei carabinieri della stazione di Calitri, Andrea Apicella. Il maresciallo, originario di Napoli, è stato ritrovato morto, con un colpo di pistola alla testa, all'interno della caserma dei carabinieri del comune. Sotto choc la comunità altirpina. Il comandante, 52 anni, da due anni in Irpinia, si è ucciso con la pistola di ordinanza. Ancora è giallo sulle cause che hanno spinto il militare all'estremo gesto. Non si esclude alcuna ipotesi.

Stimato professionista, da anni in servizio a Calitri, dove era ben voluto dall'intera comunità. Il maresciallo, sebbene aveva assunto da soli due anni il comando della caserma, si era ben inserito nella comunità calitrana. Condotto diverse operazioni e avviato tante iniziative per la sicurezza dei cittadini.

Punto di riferimento per la comunità di Calitri. Il maresciallo da anni in servizio nell’Arma, aveva avuto diverse esperienze in diverse caserme fino a giungere in Alta Irpinia. Apicella lascia la moglie e i parenti nel più totale sconforto. Sul caso, naturalmente indaga la magistratura. Il pm della procura di Avellino dovrà disporre l’autopsia che farà luce sulla dinamica del gesto.