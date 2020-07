Lite di Pasqua, assolti padre e figlio I fatti il venerdì santo a Castelfranci

Era la sera del venerdì santo del 2019 quando a Castelfranci in via Capogiardino si incrociarono due auto. La prima era ferma all'altezza del bar Platani ed era guidata da F.I., il quale stava attendendo l'arrivo del figlio E.I. che era andato ad acquistare delle sigarette, mentre la seconda era in movimento ed era condotta da M.C., noto meccanico del paese, il quale, per poter passare senza toccare la vettura in sosta, era costretto a fermarsi e a chiudere lo specchietto retrovisore posto sul suo lato. Non appena gli sguardi dei due conducenti ebbero modo di incrociarsi da vicino iniziarono a volare parole grosse, che richiamarono immediatamente l'attenzione degli avventori del bar, tra i quali il primo ad accorrere fu il figlio di F.I., che avendo sentito offendere il proprio genitore, preso dalla rabbia, iniziò a minacciare gravemente l'altro conducente che, intimorito, andò via.

Tratti a giudizio per il reato di minaccia grave, il tribunale penale di Avellino, nella persona del giudice dott. Lucio Galeota, ha assolto con formula piena sia il padre, F.I., che il figlio, E.I., difesi rispettivamente dagli avvocati Antonella De Cristofaro ed Enzo Molettieri del foro di Avellino, essendo per entrambi insussistente il reato a loro imputato.