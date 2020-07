Furto in un pub del centro: minorenne denunciato Le indagini dei carabinieri di Avellino. il giovane è stato ripreso dalle telecamere

I carabinieri della compagnia di Avellino hanno denunciato un giovane di origine romene, non ancora maggiorenne, che qualche notte fa, ad Avellino, dopo aver scavalcato la recinzione, con un estintore ha infranto un vetro, ed entrarto all’interno di un pub per rubare un centinaio di euro dal registratore di cassa nonché due tablet ed un computer portatile.

Grazie anche alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, dopo qualche ora il giovane ladro è stato individuato e fermato dai carabinieri nel capoluogo Irpino e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di un coltello che è stato sottoposto a sequestro.

All’esito degli accertamenti, per lui è scattata la denuncia per furto aggravato e porto abusivo di arma bianca. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare la responsabilità del soggetto in eventuali ulteriori analoghi fatti.