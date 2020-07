Operativa la nuova Caserma dei Carabinieri Completate le operazioni di trasferimento

Nuova sede per i carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino. In attesa della cerimonia ufficiale di inaugurazione, i militari hanno completato le operazioni di trasferimento e da oggi sono operativi presso la nuova sede di via Santa Maria. Lo stabile, moderno e adeguato per l’utenza e gli stessi carabinieri, è anche in una posizione più strategica proprio a ridosso della S.S. 7 Bis ma allo stesso tempo vicino al centro cittadino. Invariato il numero di telefono 0825/685800. Erano anni che la comunità montefortese aspettava la nuova caserma che arriva dopo una serie di intoppi burocratici che avevano sempre stoppato la consegna della struttura.