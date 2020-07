Comitiva travolta da auto, la neonata trasferita al Moscati La tragedia a San Gennaro Vesuviano. Un morto e tre feriti gravi. Anche la piccola è gravissima

È gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte, intorno l'una, a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, nel quale ha purtroppo perso la vita una ragazza di 27 anni, Natalia Boccia, investita insieme ad altre 5 persone, tra cui la sorella incinta di sette mesi. La comitiva si trovava davanti a un locale ed era ferma a chiacchierare, quando è arrivata a tutta velocità una Fiat Panda, guidata da un 18enne, che ha travolto i giovani. Natalia è morta quasi subito, inutile il tentativo di trasportarla in ospedale a Nola. Gravissime le condizione della sorella Pasqualina che è stata portata di corsa al presidio ospedaliero di Villa Malta di Sarno, dove è stata fatta partorire, dopodiché lei è stata trasferita in terapia intensiva, mentre la neonata è stata portata all’ospedale Moscati di Avellino. Qui è stata immediatamente sottoposta alle cure del responsabile del reparto Patologia neonatale e Tin, Sabino Moschella. La piccola è stata intubata e le sue condizioni sono critiche.

Nella comitiva falciata dalla vettura c'era anche Giacomo Muoio 32 anni, ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata all'ospedale di Castellammare di Stabia. Non sono in pericolo di vita, invece, gli altri tre ragazzi che sono stati investiti questa notte dall'auto. Tutti e tre sono rimasti gravemente feriti e sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Nola. Su quanto accaduto a San Gennaro Vesuviano indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso sulla scena per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Il ragazzo arrestato per omicidio stradale, è stato sottoposto agli arresti domiciliari: i test tossicologici e alcolemici effettuati su di lui hanno dato esito negativo.