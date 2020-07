Operazione "Alto Impatto" in Irpinia: 2 arresti e 2 denunce Eseguite 11 perquisizioni. Ad Avellino nei guai un 30enne responsabile di un furto in un albergo

Servizio straordinario di controllo dei carabinieri, questa notte, con decine di pattuglie impegnate nel capoluogo irpino, nell’hinterland e nella Valle Caudina.

Oltre 250 le persone identificate e circa 130 i veicoli verificati. Eseguite 11 perquisizioni. Il bilancio parla di due persone arrestate e altrettante denunciate. Gli arresti hanno riguardato.un 27enne, finito in carcere perchè, detenuto ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari di San Martino Valle Caudina in compagnia di un personaggio noto alle forze dell'ordine; e un 40enne, sottoposto ai domiciliari, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

I carabinieri della Stazione di Avellino hanno denunciato in stato un 30enne del posto, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di una struttura alberghiera del capoluogo. Recuperata la refurtiva.