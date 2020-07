Beccata con la droga in auto di ritorno da Foggia Estate tranquilla, controlli dei carabinieri nella Valle del Cervaro

Non sfugge nulla ai carabinieri di Greci lungo la statale 90 delle Puglie, nella Valle del Cervaro dove da alcuni giorni si è intensificato il traffico di auto e mezzi pesanti, nelle ore notturne a causa della chiusura per lavori ai cavalcavia dell'A16 Napoli-Canosa. I militari dell'arma hanno intercettato al confine tra Campania e Puglia una donna di Ariano di ritorno dalla capitanata con la droga in auto del tipo cocaina ed eroina. E' stata segnalata alla prefettura di Avellino. Controlli assidui e mirati lungo questa arteria crocevia che non cesseranno minimamente durante l'estate. Analoga attività di prevenzione vede impegnati attivamente i carabinieri di Savignano Irpino, Montecalvo in sinergia con il nucleo radiomobile ed operativo di Ariano.