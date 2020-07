Colto da crampi in mare, salvato 32enne di Avellino E' accaduto in Cilento. Tempestivo l'intervento di due bagnini

Ha rischiato di annegare a largo della spiaggia del Mingardo, nello specchio d'acqua antistante un villaggio turistico, un turista di 32 anni di Avellino, ospite della struttura ricettiva. E' stato soccorso e salvato dal tempestivo intervento degli addetti al salvataggio. I bagnini, Rocco e Ruggero, hanno immediatamente avvertito il pericolo e hanno attivato il protocollo di soccorso in mare per trarre in salvo il 32enne colpito da improvvisi crampi muscolari. Il turista si trovava a circa 35 metri dalla spiaggia. Non senza difficoltà è stato accompagnato dai bagnini a riva tra gli applausi degli altri ospiti della struttura e il sollievo dei familiari.