Nuovo atto di vandalismo contro il Santuario di Carpignano Ferma condanna da parte del sindaco di Grottaminarda Angelo Cobino

L'amministrazione comunale di Grottaminarda condanna con fermezza l'atto di vandalismo ai danni del Santuario della Madonna di Carpignano ed esprime solidarietà nei confronti dei Padri Mercedari.

Ignoti nella notte hanno spostato due panchine ed una transenna dalla piazza per posizionarli davanti al portone d'ingresso della Chiesa quasi per occludere l'ingresso. "Un atto vile, in dispregio delle Istituzioni religiose e civili e della comunità che nutre un profondo rispetto per quei luoghi - afferma il sindaco Angelo Cobino - che tra l'altro si ripete per la seconda volta. Ci auguriamo che per il futuro prevalga il senso civico ed il rispetto e che questi episodi non si verifichino più.

Stiamo cercando di attivare un progetto di videosorveglianza che riguarderà diverse aree della cittadina, compreso Carpignano ma non si può immaginare di fermare queste azioni solo con il controllo e la repressione, è la mentalità di quei pochi incivili che deve cambiare".

Nella prima mattinata presso il Santuario si é subito recato l'assessore Michele Cappuccio per portare la solidarietà ai Padri Mercedari e poi una squadra di operai del Comune per ripristinare l'ordine. Sono state necessarie 4 persone per spostare ciascuna panchina. Dunque un episodio di estrema inciviltà che non può essere bollato quale semplice bravata.