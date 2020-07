Boato e paura, esplode garage: ferito il proprietario A Castel Baronia distrutto un deposito. Lievi escorazioni per l'uomo

Esplosione in un garage a Castel Baronia. Spavento tra i residenti della zona, che hanno sentito il boato scaturito dalla potente deflagrazione.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Verifiche in corso. Sono arrivati tempestivi i sanitari del 118 che hanno soccorso il proprietario del deposito, che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Indagano i carabinieri per accertare le cause dell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Ad esplodere sarebbero stati alcuni scatoloni che contenevano petardi. Indagini in corso.