In giro col coltello, rifiuta test alcolemico: denunciato Nei guai un 25enne

“Porto abusivo di strumenti atti ad offendere” e “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza”: sono questi i reati di cui dovrà rispondere un ventenne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Il giovane, fermato a Taurasi dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, ha rifiutato l’invito di sottoporsi al test alcolemico. Inoltre, al momento della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello di cui non era in grado di giustificarne il porto. Oltre alla denuncia, nei confronti del ventenne è scattato il ritiro della patente di guida. Il coltello è stato sequestrato.