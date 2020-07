Auto nella scarpata, 4 ventenni feriti al Moscati FOTO Incidente a Pietrastornina

Incidente nella notte, 4 giovani feriti. E' successo a Pietrastornina, in via Due Strade, dove una vettura con a bordo 4 ventenni- tre donne ed un uomo, tutti napoletani - si è ribaltata improvvisamente, per cause da accertare. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i ragazzi presso l'ospedale Moscati di Avellino, per le cure del caso.