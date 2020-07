Avellino, incendio al Carrefour: arrivano i vigili Un principio di incendio si è scatenato all'interno del supermercato

Un principio di incendio questo pomeriggio all'interno del supermercato Carrefour di via Tagliamento ad Avellino ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono immediatamente intrevenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto tempestivamente a domare le fiamme. In quel momento all'interno del supermercato si trovavano diversi clinti e il personale in servizio. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che il principio d'incendio diventasse pericoloso. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme né cosa abbia preso fuoco

In aggiornamento