Regione, Enzo Alaia confermato presidente della Commissione Sanità L'assemblea regionale conferma la fiducia ad Alaia

Enzo Alaia è stato confermato alla guida della Commissione Sanità della Regione Campania, incarico che lo vede al centro delle politiche regionali legate alla salute pubblica.

La conferma

La conferma arriva dopo la decisione dell’Assemblea regionale, che ha rinnovato la fiducia ad Alaia per proseguire il lavoro di monitoraggio, valutazione e proposta sulle principali questioni sanitarie del territorio.

Alaia: più servizi ai cittadini

Il presidente confermato ha sottolineato l’importanza di garantire continuità e efficacia alle politiche sanitarie regionali, con particolare attenzione alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e al rafforzamento dei servizi sanitari locali.

Alaia: sinergie e collaborazione

Alaia ha inoltre ribadito il suo impegno a collaborare con tutte le istituzioni e gli enti competenti per affrontare le sfide della sanità campana, puntando a migliorare l’assistenza ai cittadini e a rafforzare la programmazione sanitaria regionale.

Il commento dopo le Regionali

Alaia è stato uno dei più votato in Irpinia alle scorse regionali di novembre. Dopo la conferma aveva commentato: A mani nude, con tutta la passione possibile, sempre insieme.

Infinitamente grazie: é stato e sarà, ancora una volta, un percorso meraviglioso…Con l’Irpinia nel cuore!