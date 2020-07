Suv investe un operaio: tragedia a Scampitella Sull'incidente mortale indagano i Carabinieri di Ariano irpino

di Angelo Giuliani e Gianni Vigoroso

Tragico investimento nel primo pomeriggio a Scampitella. Un operaio di Ercolano, è stato travolto e ucciso da un Suv guidato da un 40enne del luogo, allontanatosi in preda alla paura e poi rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione.

La tragedia si è verificata poco prima delle 14 in Via Città di Contra. Salvatore Scognamiglio, 52enne originario di Ercolano, sposato e padre di tre figli, stava effettuando, per conto di una ditta, dei lavori per l'installazione della fibra ottica in paese.

E’ stato centrato in pieno e scaraventato contro il suo stesso mezzo di lavoro, mentre attraversava la strada per cercare un pò di frescura durante la pausa pranzo. Una morte atroce. E’ successo tutto in pochi attimi. Non c’è stato il tempo di capire nulla.

Era il secondo giorno di lavoro per Salvatore e non doveva trovarsi neppure a Scampitella ma in un altro cantiere oggi. Aveva parlato scherzosamente del Napoli, prima di morire, poi il silenzio e la vita spazzata via in un attimo sotto gli occhi dei suoi colleghi, scampati per un soffio anche loro alla tragedia.

Sul posto i carabinieri di Ariano, Trevico e Vallata, insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Via città di Contra non è nuova a tragedie simili nel corso degli anni. La salma su disposizione della magistratura è stata trasferita in obitorio a Giugliano in Campania per gli accertamenti medico legali.