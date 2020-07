Scampitella, operaio ucciso dal suv: arrestato il conducente Identificato il 44enne di Scampitella ora accusato di omicidio stradale

I Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto l’automobilista che, nel primo pomeriggio di oggi, a Scampitella, in via Città di Contra, ha travolto e ucciso Salvatore Scognamiglio, un operaio 50enne di Ercolano, impegnato in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica.

Dopo l’impatto, il Suv si è ribaltato ed il conducente si è dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino nella sua abitazione di Scampitella.

Condotto in caserma e sottoposto agli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento il 44enne è stato tratto in arresto, ritenuto responsabile del reato di “omicidio stradale”.

La tragedia si è verificata poco prima delle 14. Salvatore Scognamiglio, sposato e padre di tre figli, stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno e scaraventato contro il suo stesso mezzo di lavoro. Per il 50enne di Ercolano era il secondo giorno di lavoro. Tutto è accaduto in pochi attimi sotto gli occhi increduli dei suoi colleghi.

Le ricerche del conducente sono iniziate subito. Sul posto i carabinieri di Ariano, Trevico e Vallata, insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Dalla targa del veicolo è stato possibile rintracciare in breve tempo il conducente che nel frattempo era tornato nella sua abitazione a piedi. Poche ore dopo è stato raggiunto e ammanettato.