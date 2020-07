Autotreno in fiamme sull'A16, chiusa la corsia Nord - Video Il grosso mezzo trasportava traversine ferroviarie in cemento

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 11 di oggi, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 46,700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Avellino, per un incendio che ha visto coinvolto un autotreno in transito, il quale trasportava traverse ferroviarie in cemento. Il pronto intervento della squadra ha permesso lo spegnimento delle fiamme localizzate nella parte posteriore del semirimorchio e la messa in sicurezza del veicolo. Per il conducente, proveniente da Melfi con il pesante carico e diretto nell'area industriale di Caserta, oltre un grosso spavento nessuna conseguenza. Chiusa al traffico la corsia Nord dell'autostrada durante le operazioni di spegnimento.