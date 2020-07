Droga e associazione a delinquere: arrestato 22enne Ordine di carcerazione della Dda

Un 22enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi perchè colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del tribunale partenopeo su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. E' ora in carcere ad Avellino.