Scontro scooter-furgone, 50enne al Moscati L'impatto questa mattina in via Pescatori

E' di un ferito ricoverato all'ospedale Moscati il bilancio di un violento impatto tra uno scooter e un furgone verificatosi stamattina in via Pescatori, a contrada Baccanico. Ad avere la peggio un 50enne in sella al mezzo a due ruote, che è stato trasportato alla città ospedaliera. Sul posto per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità gli agenti della Polizia Municipale che hanno immediatamente transennato l'area interessata dal sinistro.