Cane finisce nel fiume: salvo grazie ai vigili del fuoco Rocambolesco intervento a Pianodardine

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuta a Pianodardine nel territorio del comune di Avellino, per il salvataggio di un cane finito in un tratto del fiume Sabato. L'animale è stato recuperato e consegnato ad un'ambulanza veterinaria fatta intervenire, per essere sottoposto alle relative cure mediche. Non è la prima volta che i pompieri intervengono in salvataggio di cani, gatti o altri animali in difficoltà. E' successo in molti comuni della provincia tra cui Ariano, dove recentemente i volontari del locale distaccamento sono stati impegnati anche loro, sotto il ponte impervio della panoramica per liberare dai rovi una famiglia di gattini, tratti in salvo e accuditi poi da una donna dal buon cuore a Grottaminarda.