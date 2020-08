Droga, blitz della Dda a Grotta: misure attenuate a 2 indagati Jonatan Faretra lascia carcere per domiciliari, divieto dimora in Campania a Rosario Abruzzese

Uno è passato dal carcere ai domiciliari, l'altro dagli arresti in casa al divieto di dimora in Campania. Sono le misure disposte dal Riesame, rispettivamente, per Jonatan Faretra (avvocato Carmine Monaco), 35 anni, e Rosario Abruzzese (avvocato Enrico Riccio), 23 anni, entrambi di Grottaminarda. Si tratta di due dei sei irpini chiamati in causa, al pari di quattro napoletani, da una indagine antidroga della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino su una presunta associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Un'inchiesta sfociata, a luglio, in sette custodie cautelare in carcere, due ai domiciliari e in un obbligo di firma applicati dal gip del Tribunale di Napoli Fabrizio Finamore. Nel mirino degli inquirenti, un giro di sostanze stupefacenti tra Napoli, Afragola e Grottaminarda.