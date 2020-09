Schianto fra auto, una si ribalta: due persone in ospedale L'incidente a Grottaminarda in località Beatrice

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle 6'00 di questa mattina, è intervenuta a Bonito sulla Strada provinciale 106, in località Beatrice, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si è ribaltata. I rispettivi conducenti, per fortuna non hanno subito grosse conseguenze e sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza essere trasportati in ospedale. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.