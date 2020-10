Ariano, venerdì di paura per un anziano a Cardito Cade e batte la testa a terra. E' in prognosi riservata

Inciampa e batte la testa a terra lungo la statale 90 delle puglie, tra il marciapiede e la strada all'altezza di via Fontanangelica di fronte alla pizzeria La Sfinge. Paura per un anziano di rione Rodegher di 94 anni.

L'uomo per cause in corso di accertamento, non si sa con certezza se nel tentativo di attraversare la strada sia entrato in contatto con un'auto in transito condotta da una donna, prontamente fermatasi, si è ritrovato a terra perdendo molto sangue dalla testa.

Sul posto da Montecalvo è giunta un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso del Frangipane. Prima dell'arrivo dell'ambulanza ha ricevuto le prime cure sul posto da alcuni passanti e commercianti.

L'anziano ha riportato una lieve emorragia cerebrale. Attualmente è sotto osservazione in attesa di valutazione neurochirrgica ma la prognosi è riservata.