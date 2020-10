Lioni, lite tra fratelli finisce in tragedia: muore 30enne Il dramma alle ore 4 a Rione Procisa Vecchia

Dramma nella notte a Lioni, in provincia di Avellino dove una tra fratelli è sfociata nel sangue. Da accertare la dinamica. Secondo una primissima ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti sul posto un 30enne, Antonello D. V., sarebbe stato colpito con un fendente che gli ha reciso l’arteria femorale, non lasciandogli scampo. Il giovane è morto. Un dramma tutto da accertare e su cui indagano i carabinieri della locale stazione. E' successo intorno alle ore 4 nel Rione Procisa Vecchia. In casa pare ci fossero anche i genitori dei due fratelli.

Nulla da fare per il 30enne, trasportato dal 118 all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. "Mi sto recando personalmente in ospedale per accertarmi di quanto accaduto - spiega il sindaco Yuri Gioino, raggiunto al telefono -. La nostra comunità è scossa dall'accaduto. Siamo tutti riuniti nel dolore, al fianco dei parenti della vittima. Ci chiudiamo nel nostro silenzio, in attesa che le indagini chiariscano ogni aspetto di questa tragica vicenda, che ci lascia atterriti".