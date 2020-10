Fratricidio di Lioni, Marco è ai domiciliari Ieri grande commozione ai funerali della vittima

E' agli arresti domiciliari Marco Della Vecchia, il 32enne accusato di aver ucciso il fratello Antonello domenica notte al culmine di un violento litigio. Il gip ha disposto la misura cautelare dopo che l'accusa è stata riformulata in omicidio preterintenzionale. Per i magistrati il 32enne potrebbe non aver voluto colpire per uccidere il familiare e l’indagato avrebbe dato lui stesso l’allarme avvertendo il padre del ferimento del fratello con il coltello. Intanto ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Antonello. Dall’altare il parroco, don Tarcisio Gambalonga, ha lanciato messaggi di fede e di speranza: “L’intera comunità ha perso un figlio ed un fratello, è una perdita per tutti noi. di fronte a tragedie così grandi solo nella fede si può trovare la consolazione". Commossi gli amici del 30enne, palloncini bianchi all’uscita della chiesa.