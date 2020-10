Ariano, massi dall'alto a Loreto: poteva essere una tragedia Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per automobilisti e residenti

Poteva essere davvero una tragedia. Due grossi massi, insieme a detriti e rami sono piombati improvvisamente sulla strada ad Ariano in via Loreto. Il tratto che da via Donato Anzani porta alla Variante.

Una piccola arteria insidiosa, stretta, ma comodissima soprattutto nelle ore di punta per raggiungere i vari istituti scolasciti della città in via Covotti, Piano della Croce e Piazza Mazzini. Ed è proprio in questa fascia oraria trafficata, ad alto rischio che è avvenuto il crollo fortunatamente senza arrecare nessuna conseguenza agli automobilisti in transito. Ma quei massi avrebbero potuto uccidere anche qualche passante. Fortunatamente tutto ciò non è avvenuto.

Sul posto subito gli operai dell'ufficio tecnico comunale che hanno immediatamente transennato la strada in attesa di verifiche del costone e interventi da adottare al fine di eliminare ulteriori situazioni di pericolo. Un'ispezione che dovrà riguardere l'intero costone già in passato interessato da fenomeni di instabilità.