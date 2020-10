Trovato morto in casa: dramma a Morra De Sanctis Sconcerto nel piccolo comune irpino

Sconcerto a Morra De Sanctis, dove un uomo è stato rinvenuto cadavere all'interno della sua abitazione. Il dramma, in pieno centro a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Non si conoscono ancora le cause del decesso. A dare l'allarme sono stati i vicini dopo aver notato la sua assenza. L'uomo era rientrato a casa recentemente dopo un ricovero in ospedale.

Con ogni probabiltà la morte risalirebbe a qualche giorno fa. E' successo in via Settembrini. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi muniti di dispositivi anti covid a fare irruzione nell'abitazione e a notare la macabra scena.

La vittima risiedeva da solo all'interno di una palazzina. E' stata una donna a lanciare l'allarme, per la verità dopo aver già segnalato già nelle scorse ore la presenza di un odore strano all'interno del palazzo.

Gli inquirenti che hanno prontamente informato dell'accaduto la magistratura, sono in attesa dell'arrivo del medico legale per un primo esame esterno sul corpo della vittima.