Truffa sui social, denunciato 25enne Le indagi dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato un 25enne della provincia di Bari, accusato di truffa.A cadere nella sua trappola una ragazza del posto, attratta dal prezzo conveniente di vari accessori d’abbigliamento di note maison di moda, in vendita su un noto social network. La giovane ha anche contattato l’inserzionista per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Le venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la sua fiducia e non esitava ad effettuare il pagamento di 150 euro mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si è reso irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna dei prodotti acquistati.

A questo punto la vittima, non avendo più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata, ha sporto denuncia ai Carabinieri che, all’esito delle indagini, sono risaliti al presunto responsabile della truffa.

Alla luce delle evidenze emerse il 25enne e' stato denunciato.