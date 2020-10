Incidente in A16: motociclista ferito Tra Grottaminarda e Benevento

Poco prima delle 16:00, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Grottaminarda e Benevento, in direzione Napoli all'altezza del km 74,2 a causa di un incidente che ha visto coinvolta una motocicletta e nel quale il motociclista è rimasto ferito. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Al momento, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 2 di km di coda in direzione Napoli. Agli utenti provenienti da Canosa e diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Grottaminarda, proseguire lungo SS90 delle Puglie in direzione Benevento e rientrare in A16 a Benevento.