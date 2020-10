Lavori in galleria a Montemiletto: A16 chiusa di notte Ecco quando e dove sarà chiuso il tratto tra Avellino est e Benevento

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Montemiletto", previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sara' chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedi' 19 alle 6:00 di martedi' 20 ottobre; -dalle 22:00 di mercoledi' 21 alle 6:00 di giovedi' 22 ottobre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si potranno seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla Ss7 Nazionale delle Puglie, con rientro sulla A16 alla stazione di Benevento.